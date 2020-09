Settimana del benessere sessuale, consulenze gratuite con la sessuologa

In occasione della Settimana del Benessere Sessuale, l’associazione "Insieme per Crescere", in collaborazione con gli specialisti di Kimeya Poliambulatorio, ha deciso di promuovere la conoscenza dei temi e dei bisogni legati alla sessualità. Dal 5 al 10 ottobre sarà possibile prenotare una prima consulenza gratuita con la dottoressa Giorgia Pittavini, esperta in sessuologia clinica.

Una prima consulenza gratuita con uno specialista in sessuologia clinica può essere l’occasione per chiarire eventuali dubbi nella sfera intima, aiutare a risolvere le curiosità del mondo adolescenziale, normalizzare situazioni “imbarazzanti”, effettuare terapie di coppia o decidere se intraprendere un percorso individuale volto a gestire emergenze o problematiche.

"Insieme per Crescere" rinnova il suo impegno nel sociale offrendo supporto anche per quei temi che troppo spesso vengono messi in secondo piano, un po’ perché difficili e un po’ perché spiacevoli. La dimensione sessuale è particolarmente importante perché coinvolge la persona dal punto di vista fisico, psicologico, emotivo e relazionale.