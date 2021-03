"Sguardi e parole": un libro dedicato al territorio e al vino di Predappio

Francesco Falcone, degustatore e scrittore e collaboratore dell'azienda "Pertinello" di Galeata, è l'autore di un nuovo libro dedicato al territorio e al vino di Predappio. Lo ha scritto parteggiando per i tanti viticoltori che nella storia hanno lavorato quelle terre e portato alla ribalta l'uva Sangiovese, che a Predappio sta al centro dell'umanità, come l'aria, come il pane, come il vino rosso che da esso prende forma. Chi vorrà acquistarne una copia di "Predappio Sguardi e Parole" potrà rivolgersi presso l'associazione Terre di Predappio, contattando il presidente Stefano Berti: bertiste@gmail.com