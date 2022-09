Si avvicina Halloween e si cercano zombie per i team di animazione

Si cercano attori figuranti per il genere horror in vista di Halloween. Il team di animazione "Zombie not Dead" a tema horror ricerca personale per ampliamento organico per il mese di ottobre (ed eventualmente oltre). La richiesta specifica che "non e? richiesta particolare esperienza, poiche? il personale scelto verra? formato tramite un mini-corso totalmente gratuito; sono invece caratteristiche fondamentali serieta?, impegno e interesse per il settore. E? necessario che i soggetti siano residenti in provincia di Forli?-Cesena, Rimini, Ravenna o limitrofi, e che abbiano modo di spostarsi dove venga richiesto".

Verra? aperta una selezione (che terminera? entro il 15 settembre) alla ci si può candidare direttamente ai seguenti numeri telefonici: Veronica, 3661656701 (Whatsapp), Emanuela, 3345764510 (whatsapp ), Giorgia , 3471945210 (whatsapp ). Per qualsiasi informazione utilizzare i recapiti sovrastanti, o inviare un'e-mail a info@zombienotdead.it