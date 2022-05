Si chiama “Sempre Verde” il ciclo di incontri per la terza età

Si chiama “Sempre Verde”, espressione per sentirsi eternamente monelli per rimanere entusiasti, vivere e ridere dell’età, il progetto presentato dall’Associazione Anziani “ Il Delfino “ che con la partecipazione dei Comitati di quartiere Cava-Villanova e Romiti che ha ottenuto anche il sostegno da parte dell’ Assessorato alla famiglia e alle politiche sociali del Comune di Forlì. Partirà lunedì 30 maggio a pomeriggio il primo di 4 appuntamenti con la Psicologa Dott.ssa Silvia Donati.

Il Laboratorio della Mente, così è il titolo, è stato pensato per sostenere il benessere psicologico delle persone adulte e anziane, attivare la memoria con giochi e attività, socializzare e riscoprirsi più sereni. Gli incontri si svolgeranno presso la Sala Polifunzionale di Via Locchi, 9 Romiti, dove i volontari del Quartiere Romiti, hanno permesso la riapertura dopo la chiusura a seguito della pandemia.

Gli incontri si svolgeranno Lunedì 30 maggio, Lunedì 6 giugno, Lunedì 13 giugno e Giovedì 23 giugno dalle ore 16,00 alle 17,30. Gli incontri sono gratuiti. Altra attività sicuramente interessante è quella che vede le generazioni avvicinarsi attraverso lo strumento divenuto più utilizzato di tutti i tempi: il telefonino. Infatti, l’attività è quella dell’Alfabetizzazione informatica e dell’utilizzo dello smartphone. Il tutto al fine di imparare ad usare al meglio il cellulare, le foto, le funzioni, le applicazioni, lo SPID e tutto quello che ha a che fare con la tecnologia. A cura dei ragazzi del Gruppo Scout Agesci Forlì Romiti che si sono messi a disposizione per questa attività di integrazione tra futuro e passato. Questa attività si svolgerà tutti i martedì pomeriggio, a partire dal 31 maggio e per tutto il mese di giugno 2022, dalle 16,00 alle 17,30, presso la Sala Polifunzionale di Via Locchi, 9 – Quartiere Romiti. Poi a settembre si proseguirà con corsi di teatro dialettale e corsi di pittura, mentre proseguiranno i corsi di ginnastica posturale e le serate danzanti il venerdì e la domenica sera presso la sede di Via Sillaro. Per informazioni: 3792649667