Si rinnova il patto di gemellaggio tra Galeata e Bevagna in Umbria

Lunedì, dalle ore 10.30, a Galeata si svolgerà il rinnovo del patto di gemellaggio fra Bevagna, in provincia di Perugia, e Galeata. Il patto di unione, siglato la prima volta il 28 settembre del 1984, è volto a rinsaldare il legame storico fra Galeata e la città dell’Umbria. Infatti la cittadina romana di Mevaniola, i cui resti archeologici (il teatro e le terme) sono stati portati alla luce fra Galeata e Pianetto, è stata presumibilmente fondata in antico da popolazioni umbre, provenienti in particolare da Mevania (oggi Bevagna).

Questo rapporto di fondazione è testimoniato dal nome del piccolo municipio appenninico: Mevaniola, che significa appunto piccola Mevania. Il programma della giornata prevede alle ore 10.30, in Via Zannetti, l’arrivo degli ospiti di Bevagna e l’accoglienza di fronte al Palazzo del Podestà. Alle ore 11.30 si svolgerà una visita al Museo civico “Mons. Domenico Mambrini” di Pianetto e all'area archeologica di Mevaniola.. Alle ore 13.00 (presso l’Area feste), il pranzo a cura della Pro loco Mevaniola (per prenotazioni whatsapp: 331 4062300) e il gemellaggio fra i cavalieri di Bevagna e di Galeata (ore 14.30). La manifestazione si concluderà alle ore 16.30, presso il Giardino del Municipio, con un intrattenimento musicale della Banda comunale “Alberto Albertini”ed i saluti agli ospiti di Bevagna.

In caso di maltempo le iniziative si svolgeranno nel teatro comunale “Carlo Zampighi”