Sicurezza stradale, 52 classi coinvolte nel progetto di educazione Ies

Domenica si è celebrata la "Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada", un momento di ricordo alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari. Con una serie di iniziative che hanno coinvolto le scuole di Forlì, le istituzioni del territorio, insieme all’Osservatorio per la Sicurezza stradale della Regione Emilia Romagna, hanno voluto esprimere il proprio impegno affinché venga drasticamente ridotto il numero di feriti e di vittime sulla strada. Mercoledì sera, in un Salone comunale gremito di genitori, ha preso formalmente avvio la decima edizione del progetto IES - “Insieme per l’educazione stradale” il progetto che coinvolge le classi prime medie delle scuole di Forlì, Forlimpopoli e Valle del Montone.

Il progetto IES interpreta l’Educazione stradale non come semplice trasmissione di norme del codice della strada ma come momento di educazione alla cittadinanza attiva e partecipata.

In questo quadro educativo e didattico, il progetto IES comporta la partecipazione dei diversi promotori della salute e della sicurezza dei giovani, implicando una stretta alleanza tra il mondo della scuola e il mondo «fuori» dalla scuola: solamente mediante una fattiva cooperazione tra insegnanti, famiglia, soggetti appartenenti al territorio è possibile promuovere comportamenti corretti nei giovani, in quella fase adolescenziale, come ha sottolineato l’Assessore Paola Casara, che si caratterizza per essere orientata spesso alla ricerca del pericolo.

Ufficio Scolastico, Comune di Forlì, Polizia Locale, ACI, Croce Rossa Italiana cittadina, soggetti privati promotori, dalla nascita, del progetto (si pensi a IperPneus e Rotary Tre Valli), hanno incontrato i rappresentanti dei genitori delle 52 classi coinvolte: è stata loro consegnata una lettera aperta nella quale, oltre a scandire le varie fasi del progetto, si chiede di collaborare col gruppo di lavoro, di rappresentare, come ha evidenziato la dott.ssa Alessandra Prati dell’Ufficio Scolastico, modelli educativi positivi, di non smontare con condotte sbagliate in strada ciò che col progetto si vuole costruire. ll prof. Marco Susanna ha ripercorso la storia del progetto, dedicato a una giovane vittima della strada, Alice Valenti, i cui genitori fanno parte, da sempre, dello staff operativo. Dalla sua introduzione, IES ha “educato” alla strada oltre 8000 ragazzi. Quest’anno gli studenti coinvolti sono 1250.

L’Ispettore Annalisa Scotti della Polizia Locale e il dott. Stefano Zilla, direttore di ACI, hanno illustrato le varie fasi, spiegando i contenuti delle tre lezioni teoriche, alle quali seguiranno lezioni pratiche per attuare, in un percorso che simula la strada, quanto analizzato in classe. Grazie inoltre alla collaborazione dei docenti, gli studenti potranno partecipare al concorso “Sicuri Insieme”. Se la situazione pandemica lo permetterà, verranno svolti anche le OlimpiadIES in primavera e la pedalata finale al termine dell’anno scolastico.

Per offrire risposte adeguate ai bisogni di un’utenza e di un territorio che manifestano cambiamenti continui, dallo scorso anno scolastico nel gruppo di lavoro è entrata anche la Croce Rossa Italiana cittadina, rappresentata mercoledì sera da Nicola Gennaretti e da Eleonora, che ha rivolto alla platea la drammatica testimonianza dell’incidente stradale che la coinvolse diversi anni fa.

Nella mattinata di mercoledì, l’Ufficio Scolastico ha organizzato in Piazza Saffi, in collaborazione con il Comune e la Polizia Locale di Forlì , un’iniziativa di educazione stradale promossa dall’Osservatorio per l’Educazione alla sicurezza stradale della Regione Emilia-Romagna con l'obiettivo di far conoscere agli studenti delle scuole superiori l'importanza di una guida intelligente e dell'uso delle cinture di sicurezza nelle automobili. La manifestazione ha coinvolto circa 400 studenti delle scuole superiori di Forlì e Forlimpopoli, presenti i rappresentanti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.