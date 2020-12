Sindacati, si radica anche in Romagna "Siamo Esercito"

Si radica anche in Romagna "S.i.a.m.o. Esercito", il sindacato otaliano autonomo militare organizzato esercito. In Emilia Romagna, tra le regioni più attive sin dal primo momento, è stata costituita la segreteria regionale ed il ruolo di segretario regionale è stato affidato a Mauro Palmas, militare in servizio presso il 7° "Vega" di Rimini. "A Palmas vanno i nostri più sentiti auguri per questo importante impegno nella realtà regionale emiliano-romagnola, certi che il suo operato e la sua ferma convinzione di affermare il sindacato militare, contribuiranno ad elevare e migliorare le condizioni del personale della regione affidatagli, oltre a garantire i diritti e la serenità del personale rappresentato", dichiara Raffaele Moretti, segretario generale aggiunto del sindacato.

"Onorato del compito che mi è stato affidato, ho accettato con grande umiltà ma solerte determinazione nel voler costruire una organizzazione sindacale realmente libera e democratica, lontana da logiche di potere e da finalità diverse dal benessere dei colleghi - afferma Palmas -. Grazie anche alla precedente esperienza nella rappresentanza militare, si è consolidata in me l'idea che l'unica strada da seguire sia quella di dotare le Forze Armate degli strumenti idonei a garantire il pieno esercizio dei diritti sindacali, così come auspicato e deciso dalla sentenza 120/2018 della Corte Costituzionale".

"S.i.a.m.o. Esercito", viene illustrato dal sindacato, "si pone come obiettivo la promozione dei diritti di tutte le lavoratrici e lavoratori e con il proprio operato punta alla crescita e allo sviluppo della persona e della società, estendendo tali prerogative in ogni ambito senza distinzione di sesso, di religione o di status sociale. Cardini del sindacato sono impegno e attenzione verso i colleghi ed i loro bisogni, cercando di mettere a frutto l'esperienza maturata nel corso degli anni e le molteplici competenze che compongono i membri del sindacato". "Consapevoli che a tutt'oggi c'è chi continua a interpretare le funzioni sindacali come uno scontro a priori con l'amministrazione", il sindacato ritiene che "il confronto con i colleghi e superiori siano le parole d'ordine per una corretta azione sindacale, a maggior ragione in un organizzazione complessa ed articolata come l'Esercito".