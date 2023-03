Il capolavoro di Mario Monicelli "I soliti ignoti" c'è anche audiodescritto. A realizzarlo il Centro Diego Fabbri

Si rinnova la collaborazione tra Centro Diego Fabbri di Forlì e Bergamo Film Meeting, uno degli appuntamenti più importanti nel calendario dei festival italiani. In un'ottica di piena accessibilità, promozione e diffusione della cultura, il Bfm 41 propone, nella sezione “Film senza confini” il capolavoro di Mario Monicelli “I soliti ignoti”, con il supporto audidoescrittivo per il pubblico non vedente, realizzato dal Centro Diego Fabbri. Considerato uno dei capolavori del cinema italiano, il film è anche noto come caposcuola del genere Commedia all’italiana. Si aggiudicò due Nastri d'argento e una candidatura ai Premi Oscar 1959 come miglior film straniero. È stato successivamente inserito, come opera rappresentativa, nella lista dei 100 film italiani da salvare. Vede tra i suo protagonisti Vittorio Gassman nel ruolo di Giuseppe Baiocchi, detto "Peppe er Pantera", Marcello Mastroianni che interpreta Tiberio Braschi, Renato Salvatori nei panni di Mario Angeletti, Totò in quelli di Dante Cruciani e Claudia Cardinale nel ruolo di Carmelina Nicosia

Per la prima volta in assoluto, la celebre pellicola viene resa accessibile alle persone cieche o ipovedenti, grazie allo staff del Centro culturale dedicato al nostro illustre concittadino. I’audidoescrizione è stata realizzata da Giorgia Vaienti con la voce narrate di Laura Sciancalepore. Il Film sarà disponibile e visibile gratuitamente in streaming sul sito www.bergamofilmmeeting.it, fino alla mezzanotte di domenica 19 marzo. "Si tratta - osserva il direttore del Centro Diego Fabbri, Paolo De Lorenzi - di una nuova importante tappa che offre al Centro l'occasione di promuovere a livello nazionale la professionalità dell’Istituzione forlivese, la sua mission e la figura del nostro illustre concittadino. Diego Fabbri è infatti stato attivo sia in campo teatrale che cinematografico, come sceneggiatore ha lavoro, tra gli altri con Vittorio de Sica, Michelangelo Antonioni e Roberto Rossellini. In una attività ormai da anni consolidata, è per noi motivo di grande orgoglio rendere accessibile al pubblico non vedente e ipovedente la cultura e in particolare la fruizione ad un'opera cinematografica che vede protagonisti i migliori attori e attrici italiani che hanno fatto la storia della cinematografia, non solo a livello nazionale ma anche internazionale".