Elenco del delivery dei ristoranti per Pasqua e Pasquetta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Romagna a Tavola, progetto di valorizzazione e promozione della ristorazione romagnola segnala un servizio informativo gratuito su ristoranti attivi con asporto/delivery e le iniziative dei locali. Spiega una nota: "L’adesione alla nostra iniziativa è gratuita fino a quando non riusciremo a tornare ad una situazione paragonabile alla normalità. Come Romagna a Tavola proseguiremo perciò l'attività di comunicazione informativa multimediale iniziata nel 2012 con numeri sempre crescenti. Vogliamo lanciare un segnale positivo: noi ci siamo e la piattaforma web/mail/social che abbiamo costruito non si ferma (1.000.000 visite/anno al portale web 10.000 iscritti newsletter e 80.000 profilati social). Abbiamo già lavorato nell'ombra seguendo linea in occasione del lockdown, Pasqua e Pasquetta, 25 Aprile e 1 Maggio, festa della Mamma, Ferragosto, Morti, Serate a Tema prima e Offerte a tema poi, Natale e Capodanno 2020 e San Valentino 2021 e proseguiremo anche per la prossime festività". I menù di Pasqua e Pasquetta possono essere inviati i via mail a questo indirizzo info@romagnaatavola.it