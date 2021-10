Spid, app Io e piattaforma pagoPa: a Forlimpopoli i corsi di formazione online gratuiti

Anche il comune di Forlimpopoli aderisce al progetto della Regione Emilia-Romagna “Come imparo”, una serie di corsi di formazione online, gratuiti e aperti a tutti i cittadini residente in regione che desiderano conoscere le piattaforme digitali con cui possono dialogare con la pubblica amministrazione: Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale che garantisce a tutti i cittadini e le imprese un accesso unico, sicuro e protetto ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti), pagoPA (la piattaforma digitale che permette di effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione e non solo) e l’app Io (l’applicazione che trasforma il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione, mettendo le persone al centro e cancellando la complessità: un'unica interfaccia per accedere a tutti i servizi pubblici direttamente dallo smartphone dopo essersi identificati con l'identità digitale).

Ogni appuntamento è dedicato a un singolo tema e si svolge più volte in diverse fasce orarie, fino al 14 dicembre, sono presenti anche corsi in lingua inglese e per persone con sordità o con difficoltà uditive. Il primo appuntamento, su “Io, l’app dei servizi pubblici come funziona e a cosa serve?” è previsto già per martedì, mentre il secondo incontro si terrà il 26 ottobre e riguarderà lo Spid. Il programma completo e le modalità di iscrizione sono disponibili su https://digitale.regione.emilia-romagna.it/digitale-comune/come-imparo