"Splendere comunque": lo scambio di lettere durante il lockdown diventa un libro per beneficienza

"Splendere comunque". E' stato presentato martedì sera a Calafoma il libro che raccoglie le lettere che si sono scambiate le autrici, Rita Panciatichi e Francesca Francisconi durante il lockdown sul blog Rimmel Ribelle. Il ricavato delle vendite del volume, a offerta libera, viene devoluto all’associazione Marafiki Primary School Onlus che gestisce un orfanotrofio in Kenya. La filosofia dietro alle corrispondenze e alla decisione di raccoglierle in un libro? "Cercare di vedere il bello in ogni cosa che viviamo - spiegano -. E se non lo vediamo subito, guardare ancora meglio. E’ ciò che abbiamo provato a fare nel nostro tempo sospeso raccogliendo emozioni per continuare a splendere comunque…”

