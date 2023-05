Arriva a Forlì il meglio del panorama casual e sportswear per un outfit perfetto

Passione moda che sta al passo con i trend del momento? La vita di tutti i giorni impone continui spostamenti per gestire al meglio lavoro e tempo libero, perciò la comodità di indossare un abbigliamento sportivo o casual, confortevole per ogni situazione, è un bisogno che si sta affermando sempre di più. Questi due tipi di abbigliamento sono tornati di moda più che mai tra giovanissimi e non solo, infatti, oggi, indossare abiti comodi non vuol dire rinunciare allo stile e alla propria attitudine, anzi.

Pensare come un sognatore, agire come un King

Ispirare, coinvolgere e dare a chiunque la possibilità di trovare l’outfit perfetto sia nello sport sia nel lifestyle, per affermare la propria attitudine. Si presenta così “King”, il gruppo nato nel 2003 a Senigallia che conta 38 negozi dislocati in tutta Italia e che giovedì 1 giugno aprirà uno store a Forlì, in via della Pallacanestro 4, di fronte la rotatoria del Centro Commerciale puntadiferro. Un'occasione perfetta per chi desidera rinnovare il proprio stile in modo unico!

Il mondo King è in linea con i trend del momento, con le ultime novità tecnologiche e ha uno sguardo sempre rivolto ad una potenziale nuova audience. In oltre diciotto anni di intensa attività, il brand è riuscito a distinguersi dalla massa grazie alla sua attitudine, alla costruzione di un team affiatato e alla qualità della sua proposta.