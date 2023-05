Si costruisce un nuovo album dei ricordi: appello per raccogliere materiale sulla storia dell'Arena Forlivese

Dopo l'appello per la raccolta di ricordi sull'ex deposito delle Corriere Sita, arriva un'altra giornata dedicata alla ricostruzione della memoria di luoghi storici della città. Sabato 6 maggio, in occasione dell’apertura del Centro Visite di In Loco. Il Museo Diffuso dell’Abbandono, presso l’ex deposito delle corriere a Forlì- oggi Ex Atr - l’associazione Spazi Indecisi continua la ricerca su alcuni luoghi della città e invita la cittadinanza a partecipare alla costruzione di un grande album dei ricordi dell’Arena Forlivese.

I forlivesi potranno portare i loro ricordi, vecchi oggetti relativi all’Arena Forlivese come biglietti del cinema, di concerti o di pugilato, vecchi poster, fotografie antiche scattate nell’arena, e tutto ciò che hanno conservato fino a oggi.

L’Arena fu costruita nel 1918 come arena estiva del teatro/cinema Apollo, ospitò compagnie di prosa, operetta e avanspettacolo, ma anche spettacoli lirici, incontri di pugilato, serate di pattinaggio, spettacoli di burattini e concerti di musica classica e jazz. Durante le ultime fasi della II Guerra Mondiale, l’arena fu usata come base per le truppe alleate e nel dopoguerra fu ampliata con la realizzazione di una cabina di proiezione cinematografica, divenendo cinema all’aperto. Gli spettacoli, soprattutto le proiezioni, proseguirono sino al 1977, quando fu chiusa al pubblico.

Spazi Indecisi digitalizzerà il materiale che i cittadini porteranno e diventerà patrimonio di In Loco. Il Museo Diffuso dell’Abbandono. L’iniziativa è sostenuta dal programma "Progetti speciali I semestre 2023” promossa dal Comune di Forlì e si concentrerà, nei prossimi mesi, alla raccolta di materiale per alcuni spazi cittadini inseriti nel Quartiere Centro Storico.

L'appuntamento all'Ex Atr sarà dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00. Per segnalazioni e informazioni: 375 7150258 o inlocomuseo@gmail.com