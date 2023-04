La storica "Pizzeria del Corso" compie 40 anni: "A Papa Giovanni Paolo II regalai la scultura dell'Ultima Cena in pizza"

Non si conta il numero di pizze sfornate in quarant'anni d'attività. A tagliare l'importante traguardo è la "Pizzeria del Corso". Dietro al bancone i fratelli Dovilio e Fabiola Nardi. "Quarant’ anni di attività ci hanno permesso di conoscere decine di migliaia di persone, non solo di Forlì - esordisce Dovilio -. Le ringraziamo tutte perché ci scelgono, ma soprattutto perchè alcuni di loro si sono affezionati a noi e viceversa. Nel corso di tanti anni di attività, abbiamo visto l’evoluzione del settore di ristorazione a partire dalle prime pizze che si facevano negli anni 80, poi 90 e 2000 durante i quali siamo passati dalla ristorazione classica allo sviluppo di menù che abbiamo sempre aggiornato in base alle tendenze alimentari, all'etica e alle nuove esigenze del cliente. Questo è stato per noi molto interessante e stimolante, per cui tuttora, continuiamo a farlo ed a formare i nostri collaboratori, insieme ai quali, desideriamo e cerchiamo di offrire sempre il meglio in base ai nostri studi in merito".

"Una delle punte particolari è stato il gluten free, per il quale, nel settore pizzeria e ristorazione siamo stati pionieri, offrendo questo tipo di servizio già dal 1995,quando ancora pochissimi lo consideravano - prosegue Dovilio -. Ci siamo specializzati e formati in base al desiderio di offrire una gamma di prodotti appetibili per chi ha intolleranze particolari. Dalla Pizzeria del Corso è nata anche la Nip (nazionale italiana pizzaioli) con cui ho creato diversi format di impresa, che sono stati poi presi di riferimento da numerose aziende italiane del settore alimentare. Sulla base dell’esperienza fatta nel nostro locale su richiesta ho poi esportato il modello organizzativo da noi utilizzato, e formato centinaia di locali in tutta Italia. Ancora oggi collaboro con numerose aziende insieme alle quali stiamo sviluppando nuove nicchie di mercato e prodotti altamente innovativi".

In questi quarant'anni, continua lo chef, "abbiamo visto passare intere generazioni. I ragazzi degli anni “80” venivano in motorino a mangiare la pizza e oggi, quegli stessi ragazzi sono ancora nostri clienti e frequentano il nostro locale con le loro famiglie. E' un'enorme soddisfazione per noi e grande riconoscenza da parte nostra verso tutti loro e verso la nostra Forlì che, ovunque andiamo, ed in ogni evento o spettacolo che ho creato in giro per l'Italia ed all'estero non ho mai mancato di portare con me, pubblicizzando appunto il nostro territorio e la nostra città".

Nelle istantanee conservate nella memoria, "mi tornano in mente alcuni eventi particolari. Quello che ricordo con piacere è che sperimentando nel nostro locale nuove tecniche e nuovi prodotti, mi nacque l'idea ed il sogno di realizzare la Nazionale Italiana Pizzaioli, che oggi conta diversi affiliati, tutti fedeli al processo innovativo che abbiamo creato a Forlì. Ricordo anche, con immenso piacere quando, in occasione della visita a Forlì del Santo Padre Giovanni Paolo II nel lontano 1986, ho potuto poi donargli una delle mie sculture in pasta di pizza che a quel tempo mi dedicavo a fare. Precisamente gli regalai la rappresentazione dell'Ultima Cena, da me riprodotta completamente in pasta di pizza, anche integrale, e per la quale avevo passato diverse notti, dopo la chiusura, nel mio locale per produrla, cuocerla e poi cesellarla tutta a mano. Tanta vita è passata,eppure sembra ieri il 1983".

Le parole di Fabiola Nardi

"Colgo questo traguardo temporale - afferma Fabiola Nardi - per il quale abbiamo ricevuto questi riconoscimenti, per ringraziare tutti i nostri clienti ed i nostri cari collaboratori che ogni giorno ci affiancano. Ringrazio anche quelli del passato, che hanno fatto parte del nostro vissuto nel tempo.Parlo di vissuto, perché si tratta appunto di storia di famiglia, iniziata più di 40 anni fa, con le stagioni alberghiere al mare di Viserba, insieme ai nostri genitori e, proseguita qui a Forlì alla Pizzeria Ristorante del Corso dal marzo 1983. Questo, è stato possibile soprattutto grazie a mio fratello Dovilio ed al suo grande amore per la pizza e per l’innovazione in tutti i campi che la riguardano, incluse le sculture e gli spettacoli a base di pizza che ha creato all’inizio della sua carriera, ancora giovanissimo".

"Lui ha dedicato pienamente questi 40 anni al mestiere, senza risparmiarsi mai ha creato eventi e fatto studi rivolti ai miglioramenti possibili in questo campo, sia per il prodotto da servire, e sia per il riconoscimento e la valorizzazione della figura del "Pizzaiolo" come mestiere professionale al pari di altre figure di cucina - rimarca Fabiola -. A tal proposito, anni fa fu convocato al ministero di Roma, insieme a pochi altri colleghi pizzaioli, al fine di stabilire delle linee guida comuni, che regolassero e riconoscessero questa importante professione. Inoltre ha ideato e realizzato 10 Guinness World record, fra cui quello della pizza più lunga del mondo a giugno 2015 all’ Expo di Milano insieme al suo gruppo di collaboratori Nipfood di cui è il presidente. L'elenco sarebbe ancora lungo per raccontare questi intensi 40 anni al suo fianco, e non mi basterebbe un libro, per cui mi fermo qui, e approfitto nuovamente dell’ occasione per ringraziare Forlì città in cui siamo nati, e tutti i forlivesi che ogni giorno ci premiano con la presenza e fiducia che ci dimostrano".