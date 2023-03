La storica sfoglina lascia il mondo della cucina. Con lei chiude l'osteria e vanno in pensione i famosi "Cappelletti a 5 stelle"

Ottantotto anni da compiere il 9 aprile, "La Saura" (così è conosciuta da tutti a Forlimpopoli) lascia il mondo della cucina. Cuoca e sfoglina per passione e poi per professione, per quasi 20 anni ha deliziato i palati della Romagna. Nel 2005 era il volto della Grotta di Bertinoro, per poi ritrovarla a Cervia al Don Diego e a Riccione a Casa Artusi. Sempre al fianco del figlio Fabio Giacomini nel 2019 ha aperto a Forlimpopoli l’Osteria San Nicola dove, come sempre, ha continuato a far innamorare tutti i clienti del ristorante e della sua cucina fatta di tradizioni e sapori autentici.

Classe '35, Saura Serra, come una buona “marietta” ha trascorso anni fra i fornelli o meglio fra i mattarelli perché la specialità della Saura era proprio la sfoglia, che ha sempre tirato alla perfezione nella sala del suo ristorante per far conoscere l’arte della sfoglina a tutti i fortunati clienti dell’Osteria San Nicola. Con “la Saura” vanno “in pensione” anche i suoi famosi “Cappelletti a 5 stelle”, talmente buoni da essere inseriti nella classifica dei migliori cappelletti alla Festa Artusiana. E come dimenticare la sua gustosissima piadina romagnola e tutte le sue paste rigorosamente “fatte a mano”, ingredienti principali di tutti i primi piatti dell’Osteria.

Con l’uscita di scena della Saura, l’Osteria San Nicola chiude definitamente la sua cucina. È il segno del tempo che passa e dei tempi che cambiano, “oggi purtroppo è sempre più difficile trovare personale fidato, qualificato e innamorato del proprio lavoro, soprattutto per locali come l’Osteria San Nicola che ha bisogno di poche risorse ma altamente specializzate”, sostiene.

Fabio, Riccardo e Saura "ringraziano di cuore tutti i ragazzi e le ragazze che in questi anni hanno lavorato con loro, i fornitori, il Comune di Forlimpopoli e non per ultimi tutti i loro affezionati clienti. “Grazie a chi ci ha fatto compagnia abitualmente, grazie a chi ci è stato anche solo occasionalmente. Ci avete fatto emozionare. Grazie alla fedeltà e all’amore dei nostri clienti che non ci hanno mai lasciato. Grazie veramente a tutti". Per alcuni giorni è ancora possibile rendere omaggio alla Saura e ai cappelletti migliori della Romagna. L’osteria chiuderà il 16 aprile. E mancherà quell’accoglienza genuina che ha scaldato tanti cuori e deliziato infiniti palati.

