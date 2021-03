Strategie per l'ambiente: un incontro online per discutere di verde urbano e alberature in città

Si tiene giovedì 25 marzo, alle 21, il settimo appuntamento del ciclo di incontri "Quanto costa all'umanità l'inquinamento atmosferico?", appuntamenti di dialogo per conoscere e migliorare l'ambiente in cui viviamo e le tematiche a questo collegate come lavoro e salute. L'incontro si tiene in diretta online sulle pagine Facebook del Comitato No megastore di via Bertini – Forlì e di Legambiente Forlì Cesena.

Protagonisti di questo settimo appuntamento sono Gabriele Locatelli, consigliere della Fondazione AlberItalia, e il professore Fabio Salbitano, docente di Ecologia del paesaggio all'Università di Firenze. Il tema dell'incontro sarà l'analisi dei benefici ambientali, sociali ed economici del verde urbano e delle strategie per decidere come gestire le alberature in città, come mantenerle al meglio e in quali casi sostituirle e quali costi, sotto tutti i profili, queste decisioni comportano. Una sfida di grande attualità che deve vedere la collaborazione e la sinergia tra le amministrazioni pubbliche, gli esperti del settore e la cittadinanza. Gli ospiti dialogheranno con Francesco Occhipinti, presidente di Legambiente Forlì-Cesena. L'incontro promosso dal Comitato No megastore di via Bertini – Forlì e da Legambiente Forlì Cesena, sarà moderato da Sara Conficconi.