Gli studenti dell'Istituto Artusi conquistano la finale del Cooking Quiz

Successo ed esperienza entusiasmante per i ragazzi dell’Iis “Artusi” di Forlimpopoli, protagonisti del Cooking Quiz, un'iniziativa digitale che sta coinvolgendo oltre 20mila studenti di tutta Italia. Gli studenti romagnoli, infatti, hanno ottenuto grandi risultati durante la gara. Dopo una prima parte di didattica guidati dallo chef docente Valerio Cabri, dal restaurant manager Stefano Venturelli e dal presentatore Alvin Crescini, i ragazzi si sono misurati con il quiz che contraddistingue il progetto: un metodo divertente per imparare e sondare il livello di apprendimento.

Le classi 4^D Enogastronomia e 4^E Sala-Vendita si sono così aggiudicate un posto alla Finalissima Nazionale di Maggio, dove in rappresentanza del proprio Istituto dovranno “battersi” contro le migliori classi di tutta Italia. Grande soddisfazione per la professoressa Roberta Ragazzini e per il prof. Stefano Buda, coordinatori del progetto, che al di là del risultato sono stati molto felici di regalare un'attività formativa ma soprattutto divertente ed entusiasmante agli studenti, in un momento difficile come questo.