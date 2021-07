Su Facebook un incontro su dissesto idrogeologico e manutenzione del territorio

Prosegue il ciclo di appuntamenti online sulla pagina Facebook del "Comitato No megastore – Forlì". Venerdì, a partire dalle 21, si parlerà di dissesto idrogeologico e della manutenzione del territorio con Antonella Arfelli, segretario Fillea Cgil Forlì; Marcello Arfelli, responsabile Unità Acque Suolo e Protezione Civile di Forlì; Chiara Benaglia, caposettore del Consorzio di Bonifica della Romagna; ed infine Valerio Giulianini, coordinatore del Comitato Quartiere Villafranca.

"Il tema della serata è quello di porre attenzione all'importanza della manutenzione del territorio e della sua tutela. I cambiamenti climatici, con effetti sempre più frequenti sul nostro territorio, possono avere dei danni irreparabile se non vi è una determinata cura dell'ambiente - viene comunicato -. I nostri ospiti dialogheranno con Sara Conficconi del Comitato No Megastore. Ciascuno di noi ha il dovere di conoscere quali rischi l'umanità corre se non arresta la folle corsa dell'inquinamento e non inverte la rotta verso un futuro sostenibile".