Successo all'evento della Fumettoteca per il "Maggio dei Libri"

In questo 2021 dantesco, sono moltissime le città italiane, Milano, Pordenone, Monza per citare le ultime, che fra i vari eventi dedicate al Sommo Poeta propongono mostre inerenti a Dante & Fumetto, tutte con non più di una decina, massimo una dozzina, di pubblicazioni fumettistiche. La Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati "Calle" di Forlì è l'unica realtà italiana, ed estera, in grado di propone questa innovativa iniziativa dantesca, con ben dieci volte tanto le pubblicazioni degli altri eventi, e scusate se è poco. L'originale evento culturale didattico, realizzato per l'anniversario dei 700 anni danteschi, è un progetto che, prima con DanteDì in marzo e poi per tutto il mese di aprile, ha già ricevuto i prestigiosi patrocini del Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, Mibact, della Regione Emilia-Romagna e de Il Resto del Carlino, prosegue nel suo esclusivo percorso partecipando alla Manifestazione Nazionale "Il Maggio dei Libri". Una specifica ed unica ricerca geografica su Dante e le moltissime realizzazioni fumettistiche a lui dedicate intitolata 'Il giro del mondo dantesco in 80 fumetti! (con intelletto, curiosità e desiderio di conoscenza)', formata da una esposizione online, un'esclusiva Mappa Interattiva e l'immancabile allestimento consultabile in sede che nei pomeriggi di sabato 29 e domenica 30 maggio vedrà le aperture straordinarie per il pubblico interessato. L'evento è arricchito da alcuni inediti con le suggestioni dantesche di vari autori fra i quali il noto Davide Fabbri. Per ulteriori informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it



Compatibilmente con le restrizioni dovute all'emergenza Covid, nella sede fumettotecaria, via Curiel, 51, sarà possibile in questo fine settimana visitare lo spazio allestito con le moltissime pubblicazioni, mentre la Mappa Interattiva consente di visionare le varie testate fumettistiche selezionate con una specifica suddivisione di ricerca, che parte dal Continente, alla Nazione, passando per la cronologia arrivando fino alla tematica, permettendo così all'utente di visionare al suo interno le copertine e le pagine delle varie pubblicazioni, 80 documenti fumettistici realizzati in 15 nazioni. Per la prima volta, non solo in Italia ma, bensì, in tutto il mondo, si presenterà al pubblico l'esclusivo evento con gli elaborati che hanno interpretato e analizzato il mondo dantesco a livello internazionale. A distanza di 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, ai numerosi eventi ideati per la celebrazione, non poteva mancare l'apporto della Fumettoteca Alessandro Callegati “Calle”. A Dante sono state dedicate moltissime realizzazioni fumettistiche: vignette, strisce, storie intere, parodie o didattici. Ogni immagine, per quanto distante dall'opera originaria, è approfondimento, studio, iniziazione, innovazione, ripensamento e, in ogni caso, contiguità all'opera del Sommo Poeta. Quindi, anche rifacimenti con la presenza di Topolino, Paperino, Batman, X-Men, Fantastic Four, Star Trek, Martin Mystere, Dylan Dog, Cattivik, Lazarus Ledd, Geppo, solo alcuni dei tanti personaggi, che "accompagnano" Dante, in questo percorso fatto di immagini e colori, esperienze e ispirazioni dove vignette e balloon diventano il varco verso la dimensione onirica dell'atipico evento.



Torna Il Maggio dei Libri, con una undicesima edizione speciale che celebra l’amore per la lettura e l’importante anniversario dantesco di questo 2021, a settecento anni dalla morte del Sommo Poeta. Dalla Fumettoteca ecco una proposta ricca di spunti e suggestioni sempre nuove, dal fumetto storico al fumetto narrativo, dalle trasposizioni alle parodie, l'esclusivo evento permette di esplorare pubblicazioni e stampati con temi e argomenti diversi ma tutti strettamente legati al mondo dantesco, permettendo agli interessati di potersi sentire parte di una grande comunità di lettori nonostante la distanza e le differenze linguistiche/culturali delle varie nazioni. Il Maggio dei Libri è un’iniziativa del Centro per il libro e la lettura (Ministero della Cultura), con l’intervento di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell’Istruzione e molte altre organizzazioni. Dalla sede fumettotecaria, proprio in Romagna una delle terre dove il poeta ha trascorso la maggior parte della vita, prende avvio il più complesso e emblematico, nonché completo, percorso fumettistico di Dante. Lo scrigno prezioso della Nona Arte, la Fumettoteca Regionale, unica in Emilia-Romagna e seconda in Italia, offre al grande pubblico una delle tante iniziative culturali dedicate al mondo della Letteratura Disegnata, in grado di attivare sul territorio forlivese ed oltre grazie al solo lavoro di volontariato e televolontariato, col supporto del Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione Culturale 4Live, da 11 anni permettendo alla “Biblioteca dei Fumetti” di essere gratuitamente disponibile per tutti gli interessati. Per conoscere dettagliatamente le iniziative fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.

#MaggiodeiLibri2021