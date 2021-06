Tasse, anche Predappio proroga la scadenza dell'Imu

La Giunta del Comune di Predappio ha deciso di prorogare la scadenza per il pagamento dell’acconto Imu al 16 settembre. "Si tratta di una decisione che dovrà essere ratificata da Consiglio comunale e consiste nella non applicazione di sanzioni e interessi per chi pagherà entro la data del 16 settembre", viene comunicato dall'amministrazione comunale, specificando che l'obiettio è "aiutare i contribuenti in difficoltà economica alla luce dell’emergenza sanitaria che si sta affrontando". La dilazione non riguarda la quota riservata allo Stato, ma solo quella di competenza comunale.