Tentativi di truffe agli anziani: "Diffidate da chi si presenta a casa chiedendo soldi

"Negli ultimi giorni sono state segnalati tre possibili tentativi di truffa nel nostro Comune". E' la segnalazione effettuata sulla propria pagina Facebook dal Comune di Predappio, che ha già provveduto ad allertare le forze dell'ordine. "Diffidate da chi si presenta a casa chiedendo soldi - è l'appello dell'amministrazione comunale -. Abbiamo avuto segnalazioni di richieste di contributi per il comune, per la lotta contro il covid, per il “Comitato Anziani” o per il recupero di tessere associative non pagate. Tali richieste sono avvenute anche con telefonate. E’ sempre bene avvertire le forze dell’ordine per evitare che altre persone cadano in possibili truffe".