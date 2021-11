Terza dose, salute pubblica, prevenzione covid: diretta con Di Maio, Claudio Vicini e Raffaella Angelini

Nuovo appuntamento in diretta sabato alle 14.30 sui canali social del deputato Marco Di Maio assieme al professor Claudio Vicini. Come sempre si farà il punto sulla pandemia a livello nazionale e globale, ma con un focus specifico sulla Romagna che questa settimana vedrà la partecipazione della dottoressa Raffaella Angelini, responsabile del servizio di igiene pubblica di Ausl Romagna. Come sempre durante la diretta ampio spazio a domande e considerazioni del pubblico attraverso i commenti, a cui verrà data risposta in tempo reale. Per seguire l'appuntamento è sufficiente collegarsi dalle 14.30 alla pagina https://fb.com/dimaiomarco/live