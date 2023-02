Torna il Carnevale di Vecchiazzano, giovani carristi protagonisti: "Il quartiere è una comunità"

Conto alla rovescia per il Carnevale di Vecchiazzano, in programma domenica a partire dalle 14.30, con partenza della sfilata dei carri allegorici davanti all'ufficio postale di Via Castel Latino-Vecchiazzano (ci sarà anche uno spazio con animazione per i bimbi più piccoli, un'area disco con dj set per gli adolescenti ed un'area ristoro per tutti). "Dopo uno stop durato 15 anni a causa della rottura della tensostruttura usata per la lavorazione dei carri, la prima ripartenza è avvenuta nel 2018 quando alcuni volenterosi ragazzi ci hanno creduto e si sono rimboccati le maniche per riportare alto il nome del Carnevale di Vecchiazzano - ricordano dal Comitato di Quartiere -. Tra il 2019 e 2020 i ragazzi hanno affittato un piccolo capannone per costruire qualcosa di loro ma, come tutti sappiamo per due anni si sono dovuti fermare, di nuovo a causa della pandemia".

Col ritorno alla normalità, il Carnevale di Vecchiazzano è pronto per una nuova ripartenza. "Il nostro gruppo di entusiasti, allegri e bravissimi carristi battezzati “i diversamente giovani” hanno preparato i carri - viene illustrato -: fil di ferro, carta di giornale e colla, legno, chiodi e martello e tanta manualità sono gli ingredienti semplici per lo spettacolo. Lo spirito che accomuna tutti è quello dell’aggregazione perché il quartiere è una comunità e crediamo nella partecipazione di tutti. Con queste motivazioni sono stati pensati e creati carri dedicati alla scuola elementare, agli asili, ai “diversamente giovani” e ai ragazzi adolescenti di “Vecchiazzano Young”". Tutti sfileranno in un corteo di festa per poi sostare fino alle 19.30 nel centro del quartiere dove intrattenimenti vari animeranno la giornata. "Vogliamo divertirci e farvi divertire in piena sicurezza, per questo tutto è stato organizzato e coordinato per fare in modo che la manifestazione si svolga nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti”, spiegano gli organizzatori.

I giovani sono sempre protagonisti nel quartiere. "Come Comitato, Associazione, ASD calcio Vecchiazzano e Parrocchia l’impegno per creare situazioni e spazi che conferiscano ai ragazzi punti di riferimento, sta avendo i suoi frutti a tal punto che alcuni ragazzi sono venuti volontariamente ad aiutare alle sagre che si sono svolte dopo i 2 momenti di aggregazione e festa creati per loro a giugno e a settembre (il Silent Party e il Fluo Party) - viene illustrato -. Eventi che hanno avuto un grande riscontro da parte dei ragazzi e i complimenti e l’incentivo a continuare da parte dei genitori che si fidano a lasciare i ragazzi in un ambiente sano di condivisione. Per questo anche quest’anno ci sono in programma una serie di iniziative pensate per le giovani leve del quartiere e i loro amici. Si partirà con il primo evento della stagione 2023 durante il Carnival Park di Vecchiazzano. Per l’occasione è stato costruito dai carristi “ diversamente giovani” con l’aiuto, in alcune giornate di festa anche di alcuni ragazzi del quartiere, un carro allegorico di “Vecchiazzano Young”, una discoteca mobile che sfilerà lungo le vie del quartiere insieme ad altri carri e a fine corteo avrà uno spazio tutto dedicato con dj set fino a sera. Nell’arco dell’anno sentirete ancora parlare di eventi di “Vecchiazzano Young “ perché crediamo nel futuro dei nostri ragazzi e nel promuovere e favorire la loro partecipazione all’esercizio della cittadinanza attiva, e nello specifico al loro diretto coinvolgimento nelle scelte che riguarderanno lo sviluppo futuro del proprio quartiere".

I carristi di Vecchiazzano