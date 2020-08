Tra Forlì e Ventotene: evento online a cura del Movimento Federalista Europeo

Lunedì alle 21.10 sulla piattaforma Zoom e nelle pagine facebook delle sezioni Mfe di Forlì e di Genova e dalla pagina del circolo Acli Lamberto Valli di Forlì sarà possibile seguire l'evento "Altiero Spinelli, Ulisse come ho tentato di diventare saggio. Nel 113esimo anno della sua nascita". Fra le 21 e le 23 si svilupperanno interventi da parte dei maggiori esponenti nazionali del Movimento Federalista Europeo cogliendo non solo i tratti delle esperienze maturate sull'Isola di Ventotene, in collegamento online, ma anche il giudizio sull'operato dell'Unione Europea dopo le decisioni relative al Recovery Fund e al programma di sviluppo della Ue.

Al dibattito prenderanno parte fra gli altri Marco Celli, Lamberto Zanetti, Matteo Valtancoli, Pietro Caruso, Fabio Casini, Luisa Trumellini, Nicola Vallinoto, Piero Graglia, Marcello Belotti, Silvana Boccanfuso, Paola Cutolo e Pier Virgilio Dastoll. L'iniziativa - promossa dalle sezioni Mfe di Forlì, Genova e Valpolicella, dall'Istituto di studi per il federalismo e l'unità europea Paride Baccarini, dall'Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli, dal circolo Acli Lamberto Valli di Forlì - fa parte degli eventi collaterali alla mostra "Ulisse. L'arte e il mito" in corso ai musei San Domenico promossa dalla Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì.