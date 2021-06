Tredozio e Modigliana più vicine a Faenza: corriere garantite anche d'estate

"Per la prima volta, grazie all’impegno congiunto dei Comuni di Tredozio e Modigliana, i cittadini di entrambi i Paesi potranno contare, anche nei mesi estivi, di un importante collegamento da e per Faenza usualmente soppresso al termine del periodo scolastico". Ad annunciarlo i sindaci di Tredozio e Modigliana, Simona Vietina e Jader Dardi, specificando che "grazie alla grande collaborazione con la Cooperativa Trasporti Riolo Terme i cittadini di Tredozio e Modigliana avranno a disposizione una corriera il cui tragitto partirà alle 10.40 da Faenza in direzione Tredozio e alle 13.10 in direzione opposta. In questo modo gli abitanti di Tredozio che dovranno recarsi a Modigliana o a Faenza per accedere a eventuali uffici pubblici, alle Ausl, alla Casa della Salute o per qualunque esigenza personale, avranno a disposizione un’opportunità per rientrare alle proprie case in tempo per il pranzo, senza dover attendere la fine della mattinata per la coincidenza di ritorno". "Normalmente queste corse, attive nei mesi invernali anche per il servizio scolastico, venivano soppresse d’estate anche per l’impossibilità dei bilanci dei due Comuni di mantenere attive le corse - ricordano -. Oggi, grazie a un’importante riorganizzazione favorita dalla cooperativa di Riolo Terme, restituiamo ai cittadini una mobilità maggiore e più efficace, frutto di una soluzione logistica ottimale e senza alcun aggravio di costi"