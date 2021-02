Tumori e pandemia, l'impegno continua: diretta Facebook con Di Maio, Vicini e Franco Stella

La pandemia non ha fatto sparire le altre malattie. Anzi, ha messo ancor più a dura prova le strutture sanitari e i malati di cancro. Di questo e di molto altro si parlerà nel corso del consueto appuntamento del sabato pomeriggio con la diretta Facebook organizzata dal deputato Marco Di Maio assieme al professor Claudio Vicini. Ospite dell'appuntamento sarà il professor Franco Stella, direttore della Chirurgia Toracica di Forlì, Ravenna e Riccione. Nel corso della diretta, a partire dalle 14.30, risponderanno in tempo reale alle domande del pubblico e sarà anche l'occasione per fare il punto sull'avvio dei corsi di laurea di Medicina e chirurgia. La diretta sarà trasmessa sulle pagine https://fb.com/dimaiomarco/live o https://fb.com/claudiovicini53/live.