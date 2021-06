Turismo, Castrocaro Terme e Terra del Sole si promuovono sul web: ecco il nuovo sito internet

"Il risultato è frutto del lavoro del Consorzio Castrumcari scarl (aggiudicatario del bando Comunale per la gestione dei servizi turistici), ed in particolare di un gruppo di lavoro costruito ad hoc", spiega Tonellato

Il nuovo sito del Consorzio turistico di Castrocaro Terme e Terra del Sole (www.castrocarotermeterradelsole.travel) è online. "Il risultato è frutto del lavoro del Consorzio Castrumcari scarl (aggiudicatario del bando Comunale per la gestione dei servizi turistici), ed in particolare di un gruppo di lavoro costruito ad hoc (Luigi Pretolani, Andrea Bonavita, Luigi Barilari, Stefano Oronti e Ilaria Michelacci) con la consulenza di Farnedi Technology, la quale, sin dall'inizio, ha puntato sull'aspetto di promo-commercializzazione del sito - spiega il sindaco Marianna Tonellato -. L'inseritmento di testi e foto è stato effettuato da Vanessa Petruzzie Ilaria Michelacci, con la collaborazione di un’esperta per la correzione dei testi. Ogni correzione e segnalazione sarà indispensabile per correggere eventuali errori e modifiche. A breve saranno pronte anche le traduzioni in lingua straniera.

Il nuovo portale, chiarisce il primo cittadino, "è stato progettato per una veloce e chiara visione dell’offerta turistica. Promuove Castrocaro Terme e Terra del Sole e dovrà generare coinvolgimento sia a livello locale, che nazionale e nei paesi di lingua tedesca, francese e inglese. Attraverso il sapiente uso di moderne tecniche di design responsive, abbiamo creato un sito molto veloce e di facile utilizzo, anche da mobile, con un accesso alle offerte commerciali, tramite l’integrazione (prossima) della piattaforma Regiondo, che permette l’acquisto immediato delle “esperienze di viaggio” offerta dai membri del consorzio, sempre aggiornate e connesse alle effettive risorse e disponibilità degli operatori del territorio2.

Prosegue Tonellato: "Abbiamo scelto come dominio principale per la promozione del sito castrocarotermeterradelsole.travel per la sua forte capacità di comunicazione e l’innovazione in ambito turistico". Il sito ha già una forte integrazione con i social attraverso i canali Facebook (“Ufficio Turistico IAT Castrocaro Terme”), Instagram (@castrocarotermeterradelsole) e il nuovo canale YouTube (“Castrocaro Terme e Terra del Sole – Official”), che vengono aggiornate costantemente con iniziative, news, informazioni, foto e video. "La grafica generale è molto chiara, limpida, e utilizza colori (giallo, verde, blu) che rispecchiano quelli del nuovo logo e crea pertanto un insieme coerente e molto armonioso - descrive Tonellato -. La Home Page presenta un menù completo e chiaro, con 4 tematiche (Le Terme, Città d’arte e borghi d’interesse, cammini e ciclovie, patrimonio naturalistico) d’interesse maggiore per la cittadina, nonché il suo fantastico e ricco collegamento ad altre proposte di natura termale, naturalistica e storica".

Struttura interna

Il primo cittadino entra nel dettaglio della struttura interna del portale: "I menù “Come arrivare” e “Scopri il territorio”, presentano in modo molto esaustivo tutte le possibilità di scoperte a piedi, in bici, le meraviglie storiche, culturali e naturalistiche del territorio. Tutti gli attori turistici del nostro comune sono presenti sul sito, sia i soci del Consorzio che non: ristoratori, albergatori, azienda agricole e vitivinicole e guide. Nella voce “Ospitalità ed enogastronomia”, abbiamo curato le presentazioni di ogni operatore con foto, descrizione, dati e link ai propri siti, sempre affiancato da una posizione geografica. Un focus è stato voluto per evidenziare le Eccellenze del territorio e promuovere maggiormente i nostri punti di forza territoriali che sono un aggancio di primo ordine nelle operazioni di promo-commercializzazione con TO e agenzie di viaggio. La sezione “Eventi” è sempre aggiornata e ogni evento/escursione/visita guidata proposti sono accompagnati da un post su Facebook".

Le “Proposte turistiche” riguardano dei pacchetti turistici che propongono pernottamenti a Castrocaro con possibilità di escursioni, degustazioni o visite guidate a Castrocaro o nei dintorni - prosegue il sindaco -. Spaziano da 1 notte di pernottamento a 5 notti. Possono essere molto generici con una semplice scoperta di Castrocaro in un week-end, o trattare una tematica come quella di Dante, o la ciclovia. Questa sezione sarà comunque implementata da altri pacchetti a breve. Nel menù “Servizi” è proposto un elenco cospicuo di associazioni, nonché di guide turistiche, cicloturistiche e Aigae con le quale si sta iniziando delle collaborazioni importanti, sempre nell’ottica di implementare le offerte turistiche". Conclude Tonellato: "Grazie ad una collaborazione proficua con un fotografo, aggiungeremo sempre più foto e video che possano raccontare visivamente le bellezze presenti nel territorio. In aggiunta, è previsto un progetto immersivo di riprese video di Castrocaro e dintorni a 360°, che potranno essere inserite sia nel sito che sul nostro canale YouTube per avere un ulteriore strumento di promozione innovativo e coinvolgente".