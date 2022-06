"Tutta un’altra storia", la mostra in Pediatria si conclude con un dono

L’ultima di tre mostre artistiche, all’Ausl Romagna, “Tutta un’altra storia”, in Pediatria a Forlì e il progetto complessivo “Quadreria di Pediatria 2021/22” terminerà con un dono al Reparto grazie alla collaborazione di Fantariciclando, Soroptimist International e Comitato per la Lotta alla Fame nel Mondo.

“Tutta un’altra storia” curata da Fantariciclando, nella sala d’aspetto di Pediatria dell’Ospedale Morgagni Pierantoni, propone ancora per poche ore le opere che autori e artisti hanno creato per illustrare i testi della scrittrice Renata Franca Flamigni. L’intero progetto “Quadreria di Pediatria 2021/22” il 29 giugno 2022 nella mattinata, alla presenza del Primario Dott. Enrico Valletta, della prof.ssa Anabela Ferreira (UNIBO) e di Flavio Milandri (Presidente Fantariciclando), terminerà con il dono di 105 libri al Reparto grazie anche alla collaborazione del Soroptimist International Club e del Comitato per la Lotta alla Fame nel Mondo di Forlì.

La Quadreria nel reparto di Pediatria del "Morgagni-Pierantoni" è ad ingresso libero, nel rispetto delle attuali prescrizioni anti Covid-19, in orario di apertura al pubblico del Reparto. Il progetto Metamuseo Girovago, con il contributo della Regione Emilia- Romagna - Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2011/2013, di cui la Quadreria fa parte, è presentato da Fantariciclando APS in collaborazione con Spazi Indecisi, Linee di Rigenerazione. Insieme a Acer, Action Line, Lunhi - Libera Università del Gioco, Centro Italiano Storytelling, Esserelite, Viviforlì, Soroptimist International Club di Forlì. Con il contributo del Comune di Forlì e il patrocinio dell’Ausl Romagna e del Comitato Promotore per il Centenario Mario Lodi.