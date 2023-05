Un artista forlivese firma il nuovo singolo di Daniele Silvestri: dal pennello alla penna

Paolo Poni, artista e libraio di Forlì, firma il testo della canzone "Tutta", uscita da qualche giorno come primo singolo del nuovo disco del cantautore romano Daniele Silvestri, disponibile online dal prossimo 9 giugno.

Tutto (e quindi "Tutta") nasce da una piccola opera su carta esposta un paio di anni fa nella mostra personale di Poni presso i locali espositivi dell' Ex Monte di Pietà, sulla quale sono scritti, con una grafia incerta, quasi timorosa, alcuni versi a formare quella che l'autore chiama "Appunti per una piccola canzone d'amore". Accanto all'opera si trova pendente una piccola sfera perlacea sostenuta da un filo argentato. Forse una riflessione sul celebre quadro di Vermeer, "La ragazza con l'orecchino di perla"? Nell'opera di Poni però il ritratto femminile è evocato per assenza, disegnato dalle parole.

Si arriva all'autunno dello scorso anno, quando Paolo Poni invia la fotografia del quadretto a un indirizzo mail tramite il quale Daniele Silvestri cercava storie da raccontare sotto forma di canzone. In questo caso non c'era una storia ma versi d'amore pronti per essere musicati. E questo accade, Silvestri trova un materiale perfetto e aggiunge la musica di getto, con una semplicità furibonda, come lui scrive, eseguendo il brano più volte dal vivo durante il tour nei teatri, perfezionandolo via via negli arrangiamenti. “Ci è piaciuta subito, tanto da decidere che fosse lei a guidare tutte le altre”, si legge in un post sui social di Silvestri.

Paolo Poni è nato a Forlì, dove vive e lavora. Ha studiato oreficeria presso l'Istituto d'Arte e Architettura all'Università di Firenze. Ha pubblicato testi sulla rivista d'arte Graphie e allestito mostre, alcune molto belle.