Un defibrillatore semiautomatico salva vita: un'altra azienda sposa il progetto "Romagna Cardio Protetta"

Anche l'azienda "Tecnomec" sposa il progetto del gruppo Medoc "Romagna Cardio Protetta", dotandosi di un defibrillatore semiautomatico. Il dispositivo è stato installato nella sede di via Gramadora 9, diventando così un punto Dae di cardio protezione. L'azienda, spiegano da Medoc, "ha condiviso il valore e l’importanza del Progetto dotandosi di questo strumento salva vita che grazie ad un tempestivo intervento entro 5 minuti dalla perdita di coscienza, aumenta in modo rilevante la probabilità di sopravvivenza Ad oggi con questi ulteriori inserimenti “Romagna Cardio Protetta” ha inserito più di 400 defibrillatori in aziende, palestre, scuole, edifici pubblici e privati del nostro territorio".