Un forlivese e un ravennate raccontano “Il suono del futuro” nel podcast prodotto dalla Rai

E' uscito martedì su RaiPlay Sound “Il suono del futuro” di Matteo Cavezzali e Gianni Gozzoli, un podcast di Rai Ufficio Studi e di Rai Radio per RaiPlay Sound. Dopo il successo di "Bruno Neri: calciatore e partigiano" lo scrittore ravennate Matteo Cavezzali e il sound desiner forlivese Gianni Gozzoli sono tornati con una nuova produzione originale Rai. Un viaggio in cinque episodi attraverso il mondo dell’audio: dalla radio al podcast, dalle piattaforme di streaming ai nuovi metodi di fruizione del suono.

Il podcast è stato presentato in anteprima, lunedì, all’interno dell’evento “World Radio & Podcast Day” presso l’aula magna del rettorato Università degli Studi Roma Tre, realizzato in collaborazione con Rai Ufficio Studi e Confindustria Radio Tv.

Gli anni Venti del Duemila saranno il Decennio digitale europeo. I consumi di contenuti audio sono in imprevista e decisa crescita, la voce si è fatta elemento essenziale anche nei social, la qualità delle tecnologie per l'ascolto immersivo è sempre più perfetta. Emerge incalzante in tutto il mondo il sistema dell'Audio-Suono, che comprende tutti i settori che riguardano l'ascolto, inclusa la Radio. Come cambia l'idea stessa di pubblico Radio e di pubblico Audio? Il podcast “Il suono del futuro” è un viaggio in cinque episodi attraverso questo mondo: dalla radio al podcast, dalle piattaforme di streaming ai nuovi metodi di fruizione del suono. Un’analisi del presente e uno sguardo verso il futuro in compagnia degli autori dello studio e di alcuni nomi della radiofonia Rai.

Nel podcast sono utilizzati i dati raccolti dall’innovativo volume curato da Rai Ufficio Studi “Ecosistema audio-suono. Dalla Radio all’Audio di Servizio Pubblico. Tra rinascita dell’ascolto, offerte digitali, comandi vocali e opportunità di innovazione”, edito da Rai Libri. Il podcast si avvale dei contributi di Claudia Mazzola, Paolo Morawski, Alessandra Zupi, Elena Capparelli, Roberto Sergio, Tiziano Bonini, Marta Perrotta, Albino Pedroia, Andrea Veronese, Andrea Vianello, Paola Marchesini, Andrea Montanari, Andrea Borgnino, Simone Arcagni, Silvia Boschero e Sara Zambotti.