Un incontro online per ragionare su consumo del suolo e cambiamenti climatici

Giovedì alle ore 21.00, in diretta online sulle pagine Facebook del Comitato NO megastore di via Bertini – Forlì e di Legambiente Forlì Cesena, ha luogo il quinto incontro del ciclo "Quanto costa all'umanità l'inquinamento atmosferico?".

Come protagonisti dell'appuntamento ci saranno Nicola Dall’Olio, autore di diverse pubblicazioni sul tema del consumo del suolo e membro del Comitato Scientifico di Legambiente, Enzo Valbonesi ex presidente del Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna.

Il tema dell'incontro sarà il consumo del suolo come impatto sui cambiamenti climatici. I nostri ospiti dialogheranno con Francesco Occhipinti Presidente di Legambiente Forlì Cesena. L'incontro promosso dal Comitato No megastore di via Bertini – Forlì e da Legambiente Forlì Cesena, sarà moderato da Sara Conficconi.