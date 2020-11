Un modo per tenere vivo il gemellaggio: dalla Germania arriva un pacco di caffè

Un modo per tenersi in contatto tra paesi esteri gemellati: è l'iniziativa del "Caffè del Gemellaggio" che è stata voluta dal comitato tedesco del gemellaggio con il territorio dell'Acquacheta, in provincia di Forlì. I gemellati tedeschi hanno inviato il caffè agli amici italiani di Modigliana con la richiesta di distribuirlo tra gli altri paesi coinvolti nel gemellaggio, un nuovo segno di solidarietà e vicinanza in questo difficile momento in cui non è possibile farsi visita. E' stato quindi richiesto ai destinari del caffè di scattare una foto con il caffè, così da avere una testimonianza.