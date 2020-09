Un percorso di studi che si conclude con uno spettacolo: riprendono i laboratori di teatro

Riapre i battenti il 5 ottobre il laboratorio teatrale "The Theatre", proposto come ogni anno dal Teatro Delle Forchette di Forlì, con il contributo di Regione Emilia Romagna e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e il patrocinio dell'associazione Ga/Er. Rispetto al passato c'è una novità: infatti si potrà svolgere un’intera settimana di prova gratuita. Un’ occasione per chi ama il teatro e le sue discipline da non perdere. Un completo percorso pratico di studio, approfondimento e sperimentazione riguardo alle maggiori discipline riguardanti il mestiere dell’Attore, rivolto a chi pensa ad un futuro mestiere, o anche a chi il teatro, praticandolo come passione, voglia averne conoscenza tecnica approfondita e non superficiale quando non addirittura pressoché assente. Le iscrizioni sono già aperte. Il laboratorio rilascia un attestato di frequenza come riconoscimento per ogni anno su tre complessivi, ma solo al termine del terzo Anno si può conseguire il diploma generale.

Una interessante proposta parallela è composta da alcune materie come Trucco e Dizione aperte anche ad esterni divenendo così a tutti gli effetti Corsi Tematici. Così come Lezioni di Canto Musical vengono proposte anche ad esterni in forma di lezioni personalizzate e singole. Tra i nomi dei docenti spiccano quelli di Massimiliano Bolcioni, Regista e Attore nonché Drammaturgo,noto oramai per il suo Metodo particolarissimo definito in oramai oltre 30 anni di Palcoscenico, di Mya Fracassini Cantante e Attrice di Musical, Andrea Fedi mimo e clown (Katastrofa Clown), Giuseppe Verrelli Attore e Antonio Sotgia Presidente di Teatro Delle Forchette oltre che Attore e Regista e di Stefano Naldi, Regista, Attore. Si aggiunge alle novità di quest’anno la possibilità di un piccolo ciclo di lezioni con la dott.ssa Sara Zecchini, logopedista. Ultima, ma non meno importate novità, il costo che rispetto agli anni precedenti si è abbassato, sarà infatti possibile accedere al corso con una quota di 60 euro Per informazioni e iscrizioni: 0543/1713530, 339/7097952 e www.teatrodelleforchette.it.