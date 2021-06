Un rappresentante di Forlì nel consiglio dell’associazione delle rievocazioni storiche

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Sabato scorso a Faenza, si è svolto il consiglio direttivo dell’associazione Aerrs, l’Associazione di Promozione Sociale Emilia-Romagna Rievocazioni Storiche. I nuovi consiglieri, eletti dall’assemblea dei soci, hanno votato e deliberato le cariche sociali per il triennio 2021-2023. Il consiglio direttivo, formato da sei consiglieri, risulta composto dal presidente Giannantonio Braghiroli per la Contrada di San Giacomo di Ferrara, Paolo Vivaldi vicepresidente per La Cà Di Brenno di Monterenzio (Bo); Giacomo Battista Scalvenzi segretario per il Palio di San Secondo Parmense, Tiziana Animini per il Comitato Matildico di Quattro Castella e Gian Marco Babini per “Il Drago Oscuro” di Forlì con delega al rapporto con la Commissione Storica Consultiva dell’Aerrs. L'Aerrs è stata tra i principali soggetti coinvolti nella realizzazione della Legge Regionale finanziata con 300.000 euro che dal 2017 aiuta il settore a realizzare e sviluppare l’attività della rievocazione storica. L’Associazione vanta oggi 57 soci oltre ad Associazioni e Gruppi di ricostruzione storica emiliano romagnoli, che rispettivamente organizzano 15 rievocazioni storiche: 4 Passi nel Medioevo di Crevalcore Bo, Niballo – Palio di Faenza, Palio di Ferrara, La Città Magica di Ferrara, La Giostra del Monaco di Ferrara, Un Giorno nella Rocca di Forlimpopoli, Contesa Estense di Lugo di Romagna, Mutina Boica di Modena, I Fuochi di Taranis di Monterenzio (BO), Corteo Storico Matildico di Quattro Castella (RE), Otto Castelli per un Palio di Rocca delle Caminate (FC), Palio delle Contrade di San Secondo Parmense, Lotta per la Spada dei Contrari di Savignano sul Panaro (FC), Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana di Terra del Sole (FC), Falchi et Archi di Rocca delle Caminate (FC).