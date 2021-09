Una cena per dire grazie a medici e infermieri del Morgagni-Pierantoni

Nei giorni scorsi i sanitari del reparto di Pneumologia sono stati ospitati al Parco Terme Panighina per rendere omaggio all’impegno e allo spirito di sacrificio profusi durante un anno e mezzo di pandemia

Hanno lottato in prima linea contro il Covid-19 nei mesi più duri della pandemia e ancora oggi sono impegnati quotidianamente nella cura di chi deve difendersi dalle forme più aggressive del virus. Nei giorni scorsi i medici e gli infermieri del reparto di Pneumologia dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, eroi silenziosi di casa nostra, sono stati gli ospiti d’onore di una cena loro dedicata al Parco Terme Panighina di Bertinoro. La direzione del parco e tutto lo staff del ristorante hanno voluto rendere omaggio con un piccolo gesto concreto, una cena gratuita, a chi non si è mai tirato indietro fin dal primo momento dell’emergenza, dando prova di grande professionalità e spirito di sacrificio.

“Ospitando i sanitari che da più un anno e mezzo stanno mettendo a rischio la propria vita per salvare quelle di chi ha contratto il Covid-19 – spiegano gli organizzatori della cena – abbiamo voluto compiere un atto simbolico facendoci portavoce dell’intera comunità. La dedizione e la consapevolezza del bene comune che hanno dimostrato sono un esempio per tutti noi, che non va dimenticato e a cui dobbiamo ispirare sempre più le nostre scelte quotidiane”.

Ad allietare la cena di medici e infermieri è stata la performance del Trio Iftode, una delle tante band musicali che si sono alternate sul palco del Parco Terme Panighina durante un’estate ricca di eventi in piena sicurezza.