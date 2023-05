Una cena per la Romagna: da Forlì a Cesena, anche "Panifico" dà il contributo di solidarietà

Tre telefonate, un forte legame di stima e amicizia reciproche e l’amore condiviso per una terra speciale che deve rialzarsi: nella grande corsa di solidarietà per sostenere la ripartenza della Romagna post alluvione è nata così la cena di beneficenza organizzata dalla storica Osteria Michiletta di Cesena per giovedì 25 maggio. Nel locale di via Strinati 41 riaperto lo scorso 16 marzo da Simone Rosetti e Arianna De Sandre, andrà in scena una serata speciale grazie alla presenza di tre ospiti d’eccezione: lo chef Gianluca Gorini (Da Gorini, Bagno di Romagna), Mirko Castellucci (Panifico, Forlì) ed Enricomaria Porta (Osteria alla Concorrenza, Milano).

“Proporremo un menù fisso incentrato sulle eccellenze del nostro territorio – racconta Simone Rosetti – e nel corso della serata batteremo all’asta alcune bottiglie rare. L’intero ricavato sarà destinato al Comune di Cesena e alla Croce Rossa Italiana per sostenere questo momento davvero impegnativo per la nostra comunità e aiutare chi nell’arco di poche ore ha subito perdite incalcolabili. La Romagna ha bisogno di tutti noi, insieme ci rialzeremo ancora più forti”.

Il costo della cena è di 70 euro (vini esclusi), la prenotazione obbligatoria al 3473915270. Chi non potrà venire fisicamente, può decidere di partecipare donando a distanza.