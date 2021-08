Una corona al cippo di via Minarda per ricordare i 4 partigiani impiccati dai tedeschi

Nella mattina di sabato, una delegazione composta da rappresentanti del Comune e del Quartiere, ha deposto una corona commemorativa al cippo di via Minarda, a Branzolino, che ricorda le quattro vittime dell'odio nazista del 28 agosto 1944. Ad essere uccisi per impiccagione, 77 anni fa, furono quattro uomini della Resistenza che lavoravano nelle fabbriche Orsi Mangelli. A pochi giorni di distanza, il 5 settembre, altre sei persone furono assassinate sempre in via Minarda, nei pressi di San Tome'. In occasione dell'anniversario verra' deposta una corona in suffragio anche di quelle vittime.