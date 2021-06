Una domenica alla scoperta di Caterina: cala il sipario sul Festival dedicato alla Signora di Forlì

L’ultima giornata dedicata alla Signora di Forlì tra visite guidate, laboratori e tour in bicicletta alla scoperta dei luoghi simbolo di Caterina Sforza

Giornata conclusiva per Experimenti lo spazio dedicato a mostre, laboratori ed esperimenti presso Palazzo Albertini, dove i bambini potranno divertirsi con il laboratorio di letture animate “Oh! Che bel castello” a cura della Compagnia dei Giunchi. Ultima occasione anche per le visite guidate animate dove i partecipanti verranno condotti per le vie del centro storico alla scoperta dell’appassionante storia di Caterina Sforza Riario, dama di grande cultura, grazie e carattere. Si avvia alla conclusione anche l’apertura straordinaria del Giardino didattico e delle erbe officinali de La Còcla, una vera e propria area verde, un sentiero che si snoda tra enormi alberi e aiuole dove sono state messe a dimora specie vegetali che Caterina era solita usare nelle sue ricette, mentre, l’opera del maestro Omar Galliani sarà esposta all’Oratorio di San Sebastiano fino al 20 giugno.

Grazie alla collaborazione con Caterina Sforza Experience, Bike To e la Strada dei Vini e dei Sapori durante l’ultima giornata del Festiva si potrà scoprire Caterina Sforza pedalando di Rocca in Rocca. Un’occasione per passare una giornata tra storia, natura e buon cibo all’insegna della Signora di Forlì!

Il festival è promosso dal Comune di Forlì - Assessorato alla Cultura e Turismo, prodotto dall’Agenzia di comunicazione Essere Elite con la direzione artistica del poeta e scrittore forlivese Davide Rondoni per Accademia dei Silenti, ed è realizzato grazie al contributo di: Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, MPP Assicurazioni, CIAF Consorzio Idraulici artigiani forlivesi, Romagna Vending, CASTA Professional Cooking Equipment con il contributo di "Progetto europeo SMART HERITAGE finanziato dal programma di cooperazione transnazionale INTERREG ADRION " e il sostegno di Avis Comunale Forlì….

Per informazioni consultare il sito www.festivalcaterinaforli.it