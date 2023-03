Una rimpatriata in piena regola per "I ragazzi della Latteria": nel ricordo dei mitici anni '80

Erano più o meno gli anni '80, quelli della Milano da bere, quelli delle radio libere, del Festivalbar, delle sterminate partite a calcio, gli anni in cui nascevano grandi amori e grandi amicizie. Happy Day, mai titolo di una serie fu più azzeccato, qualsiasi momento era giusto per stare insieme, per gioire delle piccole cose, delle piccole emozioni.

Oggi quei giovani ragazzi sono diventati adulti, ma non per questo hanno perso la voglia di stare insieme, di ridere delle vecchie insicurezze, degli improbabili amori nati per caso o per affinità elettive ed emotive esplosive.

"I ragazzi della Latteria" di Vecchiazzano venerdì 24 marzo si sono ritrovati da Ivan al ristorante Il Farro per rinsaldare quel tacito accordo di legame di affetto indissolubile creatosi nel tempo riuniti da Bacci Loris, Roberto Capparelli e Villi Mirko. Oltre agli organizzatori presenti in ordine rigorosamente sparso Tarozzi Giancarlo, Tarozzi Giulia, Tarabusi Massimo, Fabbri Marco, Aguzzi Stefano, Paolillo Paolo, Ghetti Brunella, Marocchini Susanna, Castellucci Maria Cristina, Pane Antonio, Pane Simona, Bonduri Massimiliano, Baravelli Gianfranco. L'appuntamento per il prossimo incontro per vedersi anche con gli assenti di questa sera è fissato per l?estate tra pochi mesi per una grande festa dedicata agli anni 80'.