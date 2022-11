"Vicini ai clienti anche durante i tempi duri del covid": il sindaco visita il negozio di ortofrutta

Prosegue il tour del sindaco Roberto Cavallucci tra le realtà imprenditoriali del Meldolese. "Non poteva mancare una visita al caratteristico negozio “L’Orto in Piazza” in Via Cavour di Barbara e Valerio dove si vendono frutta, verdura e generi alimentari - esordisce il primo cittadino -. Una conduzione familiare allegra ed entusiasta che, anche in tempo di Covid, ha mantenuto la vicinanza alla propria clientela con un attento servizio, svolto con impegno e passione anche a domicilio. Così ci siamo trovati ad ascoltare i racconti dei due titolari e le ‘gag’, con la clientela, che talvolta si verificano in questa colorata attività che cerca di privilegiare i prodotti locali".