Due tecnici dal territorio per l'ultimo video musicale di Francesco Gabbani: "L'abitudine" è anche made in Romagna

Ci sono un forlivese ed un forlimpopolese residente a Bertinoro nel team che ha prodotto l'ultimo videoclip collegato alla proposta sonora del cantautore e polistrumentista toscano Francesco Gabbani, che s'intitola "L'abitudine". Gabbani, un professionista del set musicale che dal 2016 ad oggi non fa che collezionare i migliori posti delle classifiche d'autore sul piano nazionale e internazionale, anche in questo pezzo, mai banale, esorta i giovani ad essere attivi, a riprendersi la propria vita, a non abbandonarsi soltanto alle facili e spinte abitudini al conformismo, al consumismo, al servilismo e riscoprire il sapore dell'autenticità nelle relazioni personali.

Alla produzione del video, prodotto dalla Badboss di Francesco Stoia (Tiromancino), si è cimentato per la regia Fabio Capalbo, specialista di video clip per il mercato degli artisti musicisti e certezza consolidata sul piano professionale, Insieme a lui Maurizio Carraro ed Enrico Devitiis alla scenografia e Asia Morales al trucco. La troupe sul set delle riprese ha visto oltre al cameraman e focus puller ferrarese Matteo Turrini, il forlimpopolese Andrea Maffucci come operatore steadycam e il più giovane e promettente forlivese Edoardo Zito Ricci, capo elettricista e tecnico delle luci, che a soli 23 anni sta macinando esperienze su diversi set cinematografici e videografici per dare spessore a un mestiere che ha radici anche nella tradizione paterna e nel coraggio imprenditoriale della famiglia materna.

Insomma nel singolo dell'artista carrarese c'è un pezzo della tecnica e sensibilità romagnola, che ben s'impasta con il filone di originalità e di innovazione che la musica pop italiana sta garantendo in un panorama musicale in profonde trasformazioni.