Un gruppo di forlivesi a Roma per "Viva Rai2!": "Abbiamo chiacchierato con Fiorello, è proprio come appare in tv"

Nei giorni scorsi un gruppo di 5 turiste forlivesi ha visitato Roma. La presenza nella capitale per una piccola vacanza ha permesso loro di assistere in diretta alla trasmissione “Viva Rai2!” e di intrattenersi amichevolmente con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio. Marilena, Renata, Meris, Nunzia e Adriana infatti si sono organizzate per raggiungere via Asiago.

Com'è noto, considerato il successo del programma, i due conduttori commentano, a modo loro, i fatti e le notizie accaduti e quelli che accadranno durante la giornata, tra ironia e risate. Il “mattin show”, come lo ha definito Fiorello, comprende una serie di gag ed esibizioni, alle quali le forlivesi hanno assistito. “Ci siamo alzate al mattino di buon ora, alle 6, e abbiamo preso il tram per raggiungere gli studi. Il personale, molto gentile ci ha fatto accomodare – racconta Marilena Paci -. Il programma si svolge dentro allo studio di plexiglass, ma Fiorello usciva spesso e abbiamo goduto di diverse parti dello spettacolo fuori, si sono esibiti ballerini e Francesca Michelin ha cantato al pianoforte”.

Il “glass box” è installato all'esterno degli studi di Rai Radio, in Via Asiago, ma gran parte del programma è anche realizzato appunto in esterna, nella strada pubblica e nei dintorni del quartiere. “Una volta finito lo spettacolo – conclude Paci - abbiamo avuto la possibilità di fare le foto con i due conduttori, Fiorello si è intrattenuto con noi per due chiacchiere. Come appare in tv è dal vivo, una persona simpaticissima e gradevole”.