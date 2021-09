Volontariato, decimo congresso nazionale dell'Auser: focus sul contrasto alla solitudine

In occasione del decimo Congresso Nazionale Auser Forlì e Auser Forli ha convocato nella sala L. Lama della Camera del Lavoro Cgil in via Pelacano

Da questa fase particolarmente importante per il futuro del Paese e per il volontariato, Auser è impegnata a mantenere e rafforzare la sua iniziativa e i suoi progetti per il contrasto alla solitudine, per affermare nella politica pubblica la buona longevità; per i diritti di cittadinanza ad ogni età. In occasione del decimo Congresso Nazionale, Auser Forlì ha convocato nella sala L. Lama della Camera del Lavoro Cgil in via Pelacano, 7 l'assemblea congressionale per mercoledì alle 8:30. I lavori saranno conclusi dalla presidente Regionale Magda Babini.