Boom dei matrimoni, premiati i professionisti delle nozze: ecco i vincitori sul territorio

Sono diverse le realtà del forlivese premiate con il Wedding Award 2023 di Matrimonio.com, confermandosi tra le migliori imprese di servizi per matrimoni. Quest'anno si celebra l'edizione numero 10 dei premi dedicati agli specialisti delle nozze che nel 2022 hanno gestito un boom di matrimoni dall'inizio della pandemia per la ripresa del settore nuziale. I Wedding Awards sono gli unici premi assegnati in base alle recensioni delle coppie sposate.

Nella categoria 'Banchetto' i vincitori sul territorio sono Borgo dei Guidi di Civitella , La nuova Brocca di Meldola e Ca' Freschi di Forlì. Per la fotografia ci sono Foto Paolini e Mavì fotografia, mentre per la musica Damian Dj e La Cri, Faeventi, Iza Trio acustic, Mattia Pizzy Dj, Pyton Dj e Quei Ragazzi. Nel settore weeding planner spicca Sara Penazzi, mentre per la categoria Sposa e accessori, Batani Sposa e Guia Casadio e per le gioellerie JeS-Titanium Design.

“Abbiamo appena concluso un anno memorabile per il settore. Le cerimonie rimandate a causa del Covid, sommate a quelle già previste per il 2022, hanno provocato un boom di matrimoni senza precedenti. Tutte le imprese di servizi per i matrimoni hanno lavorato senza sosta durante questa stagione abbastanza insolita e hanno reso possibile la ripresa del settore”, spiegano da Matrimonio.com.

Secondo José Melo, vicepresidente dell'Ufficio Vendite per l'Europa a Matrimonio.com, “dopo due anni di pandemia molto difficili per il settore, in cui i professionisti sono stati costretti a fermare l'attività subendo gravi perdite, quest'anno possiamo finalmente parlare di un'edizione in cui i matrimoni sono stati celebrati in grande stile. Le imprese e il loro staff hanno lavorato senza sosta, weekend compresi, e hanno allungato la stagione dei matrimoni praticamente per tutto il 2022; per questo, oltre al riconoscimento individuale, Wedding Awards 2023 vogliono essere un omaggio a tutti i professionisti e le imprese che hanno lavorato duramente per mettere in moto la ripresa del settore”.

I premi sono stati assegnati in base alle più di 8 milioni di recensioni delle coppie pubblicate sul sito, ma oltre al numero di recensioni e al punteggio di ciascuna categoria, si prende in considerazione anche la qualità e la professionalità del servizio offerto. Per questo, il ruolo più importante è quello delle coppie che, con le loro recensioni e dopo aver usufruito dei servizi per il loro matrimonio, decidono chi merita di vincere il premio.