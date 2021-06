"What a wonderful world" con la tromba di Paolo Fresu: il video speciale dell'associazione "Roveroni"

Il brano in questione, “What a wonderful world”, scritto per Louis Armstrong, è accompagnato dalla magica tromba del Maestro Paolo Fresu

L’Associazione “Roveroni” di Santa Sofia e Galeata, attraverso il bando regionale dell’Emilia Romagna sull’educazione musicale, in questi anni ha messo a disposizione delle scuole statali il proprio patrimonio di competenze e di esperienze per promuovere percorsi di educazione musicale e di pratica strumentale all’interno delle istituzioni scolastiche con essa parternariate: ben dieci sono gli istituti comprensivi delle province di Forlì-Cesena (Forlimpopoli, Meldola, Galeata, Santa Sofia, Predappio, Bagno di Romagna, I.C.6 e I.C. 7 di Forlì) e Ravenna (Cotignola e Brisighella), partenariati con la Roveroni, nonché Comuni, associazioni culturali e di volontariato.

Il progetto regionale “Banda larga”, nato dalle ceneri di “Note unite”, e vincitore fino ad oggi delle passate edizioni, nell’anno scolastico 2020-21 ha dovuto fare i conti con la pandemia, dunque con continue interruzioni della didattica, intercalate anche da lezioni on line: nonostante ciò, tanti sono stati i progetti portati avanti nelle dieci istituzioni, non ultimo, l’allestimento di centri estivi musicali per completare i percorsi sulla pratica strumentale, previsti per giugno-luglio 2021.

Se le esperienze condivise “in presenza” (ad esempio i Concerti al Teatro Diego Fabbri di Forlì, negli anni 2018 e 2019) fanno parte del passato e si auspica dell’imminente futuro, per l’anno scolastico 2020-21, al fine di dare continuità a pratiche di collaborazione e co-progettazione tra la Roveroni e le scuole partenariate, Elena Indellicati e Vanni Crociani, referenti del progetto, hanno ideato la realizzazione di un video in cui si esibiscono le compagini corali e strumentali dei diversi istituti.

Il video è stato preparato da incontri on line con i referenti delle varie scuole, nei quali sono stati definiti il brano, il livello di difficoltà dell’arrangiamento (curato da Vanni Crociani), la scelta degli organici, la tempistica di realizzazione (preparazione studenti, registrazione audio e video delle varie scuole). Il brano in questione, “What a wonderful world”, scritto per Louis Armstrong, è accompagnato dalla magica tromba del Maestro Paolo Fresu. Entusiasta dell’iniziativa, nel video ha dichiarato che il progetto rappresenta “un messaggio positivo, di bellezza, di condivisione, del quale in questo momento storico abbiamo particolarmente bisogno”.

Prosegue Fresu: “Credo che il significato della musica si celi proprio in questo, nella capacità e nella voglia di vivere insieme le cose, lo stesso vostro desiderio che oggi è anche il mio: condividere il suono della mia tromba con tutti voi, insieme a quello che viene raccontato in questa bellissima composizione. Un grande augurio a tutti, sperando che la musica riparta”. Il video è visibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=HegXDPoy2UM