Widmer Valbonesi intervistato a Salotto Blu: "Ecco con chi stanno i repubblicani"

Widmer Valbonesi, ex vice presidente di Lega Coop di Forlì e Cesena, da una decina d'anni si dedica con passione e ottimi risultati alla poesia. Intervistato da Mario Russomanno su VideoRegione per la trasmissione che andrà in onda giovedì alle 22,30, Valbonesi ha presentato la sua ultima raccolta di poesie, dedicate in questo caso al lungo periodo di rarefazione dei rapporti umani in tempo di pandemia e raccolte in un libro che sarà presentato a Forlì il prossimo 30 hiugno alle 21 alla sala Mazzini alla presenza, tra gli altri, del sindaco Gian Luca Zattini. Valbonesi, vice segretario nazionale del Partito Repubblicano, si è espresso anche su temi politici e sulle possibili alleanze in occasione delle elezioni comunali del prossimo autunno: "A Bologna abbiamo sostenuto Antonella Conti, sconfitta alle primarie del Pd. Non ci pare che Lepore rappresenti il cambiamento che auspicavamo, vedremo. A Ravenna puntiamo sulla alleanza di centro sinistra, lo stesso potrebbe verificarsi a Rimini".