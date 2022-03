Zavatti (Acli): "La luna di Kiev” di Gianni Rodari, una poesia quasi profetica"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Le guerre hanno sempre la pazzia denunciata da papa Francesco, ma Putin non conosce limiti, fa bombardare perfino ospedali pediatrici e persegue obiettivi stragisti. E’ eroica la legittima difesa nei confronti di chi ha mire imperiali, come in questo caso la Russia, figlia degli Zar e dell’Unione Sovietica, ma immemore di Tolstoj, della sua grande cultura ottocentesca e dei valori della sua lotta contro il nazifascismo, di cui sembra perfino ricalcare alcune orme. Spetta comunque alle grandi potenze –con un ruolo più attivo che dovrebbe avere l’Unione Europea- la ricerca impegnata di un compromesso positivo che eviti i rischi di una terza guerra mondiale.

All’Ucraina è dovuta a ogni livello la massima solidarietà. Le piccole comunità come la nostra hanno un compito rilevante nell’accoglienza dei profughi (anche sotto il profilo sanitario) e nell’insegnamento a loro della nostra lingua, ma più in generale nel diffondere anche fra gli autoctoni una cultura di pace, perché si stano rialzando i muri est-ovest, mentre restano ben saldi quelli nord-sud. Che scarsa considerazione, ad esempio, nei confronti dei profughi dall’Africa! Quanti morti ancora nel Mar Mediterraneo! E quale trattamento viene loro riservato in Libia!

Dovremmo essere consapevoli, come scriveva Gianni Rodari , che viviamo sotto lo stesso cielo e condividiamo la stessa condizione umana: ce lo ricordava il grande Leopardi de “La ginestra”, facendo appello alla solidarietà fra gli umani. Singolare, quasi profetica e fino a poco tempo fa forse poco conosciuta, la poesia di Rodari “La luna di Kiev” dalla raccolta “Filastrocche in cielo e in terra”. “Chissà se la luna di Kiev/ è bella come la luna di Roma, / chissà se è la stessa/ o soltanto sua sorella./”Ma son sempre quella! – la luna protesta - / non sono mica un berretto da notte/ sulla sua testa ! / Viaggiando quassù/ faccio lume a tutti quanti/ dall’ Italia al Perù/ dal Tevere al Mar Morto/ e i miei raggi viaggiano/ senza passaporto”.

Purtroppo la morte prematura, quasi un anno fa, di Giancarlo Cerini, grande uomo di scuola per competenza e sensibilità educativa e civile , ha quanto meno allontanato nel tempo la possibilità di un convegno qualificato su Gianni Rodari, alla cui preparazione Cerini era fortemente impegnato, con un modesto apporto anche del circolo ACLI “Oscar Romero”. Rodari conosceva e amava le scuole dell’infanzia di Forlì, che era venuto a visitare nei primi anni Settanta. Il maestro e sindacalista forlivese, divenuto poi direttore didattico e ispettore scolastico, oltre che efficace animatore culturale, sarebbe stato, a mio avviso, anche un ottimo ministro dell’istruzione, e Forlì gli dovrebbe la memoria che meritano i concittadini di cui può essere molto fiera.

Pierantonio Zavatti (Acli)