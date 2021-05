I benefici dell'alga spirulina: è vero che fa dimagrire?

Fino al XVI secolo era fonte di cibo per le popolazioni dell'America Centrale, compresi gli Aztechi, oggi si utilizza come integratore alimentare in diversi formati, polvere, fiocchi, compresse

E' diventata nota, tra le sue molteplici proprietà, anche perchè pare sia un aiuto per chi vuole dimagrire: l'alga spirulina (Arthrospira platensis), dal tipico colore azzurro, è un’alga unicellulare che vive in laghi di acqua dolce, calda ed alcalina. E' molto ricca di nutrienti e sostanze dalle proprietà terapeutiche. Ecco tutte le informazioni, dai benefici, agli utilizzi e ad eventuali proprietà dimagranti.

A COSA SERVE - Fino al XVI secolo era fonte di cibo per le popolazioni dell'America Centrale, compresi gli Aztechi, oggi si utilizza come integratore alimentare in diversi formati, polvere, fiocchi, compresse. Le proprietà dell'alga spirulina sono dovute al particolare microambiente acquatico in cui cresce: ha un alto contenuto di proteine di origine non animale (dal 55% al 65% del suo peso), amminoacidi essenziali e lipidi. E' anche ricca di minerali come ferro, rame, manganese e magnesio, e vitamine, tra cui il tocoferolo, alcuni carotenoidi (o provitamine A), l'inositolo e molte vitamine del gruppo B, tra cui la vitamina B12, in forme però biologicamente non attive, motivo per il quale la spirulina non deve essere considerata un integratore o un alimento funzionale utile per prevenire o colmare la carenza di questa vitamina nella dieta.

Ci sono alcuni studi scientifici sull’utilizzo dell'alga spirulina, che sono ancora considerati preliminari, per trattamenti estetici, per l'avvelenamento da arsenico, per la febbre da fieno e la rinite allergica, per l'artrite, per l'iperlipoproteinemia e per l'ipertensione e come mezzo per migliorare la tolleranza allo sforzo. Secondo il National Institutes of Health le prove scientifiche sono ancora troppo poche per un utilizzo in questi campi.

I BENEFICI – L'alga spirulina ha un'azione antiossidante dovuta alla presenza di vitamine, ficobiline ed altri pigmenti, tra cui la clorofilla. Inoltre favorisce memoria e concentrazione, contrastando i radicali liberi , limitando i danni come invecchiamento precoce, malattie neurodegenerative, alcune forme tumorali e malattia aterosclerotica. Ha una funzione di prevenzione delle malattie cardiovascolari, grazie al contenuto di omega-6 e dell'acido gamma linolenico che ciontribuiscono a migliorare i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue, normalizzare la pressione arteriosa, contribuire alla formazione delle guaine mieliniche che rivestono i nervi e migliorare la funzionalità del sistema immunitario. Quest'alga viene inoltre utilizzata come supporto nutrizionale nelle diete vegane e vegetariane, e per gli atleti sottoposti ad allenamenti intensi. La spirulina aiuta a proteggere l'organismo dai danni indotti dallo stress ossidativo e dall’esposizione eccessiva ai raggi ultravioletti.

LA SPIRULINA FA DIMAGRIRE? Di fatto su questo aspoetto non ci sono prove scientifiche. Quello che si può dire è che data l’alta concentrazione di proteine, l’alga spirulina possa essere utile a chiunque abbia bisogno di integrare minerali, in particolare il ferro, o necessiti di una fonte proteica supplementare.

RICETTE CON ALGA SPIRULINA – Quest'alga dalle mille proprietà può essere utilizzata in cucina, in forma di polvere o estratto secco. Per un un centrifugato energizzante e rinvigorente si può aggiungere dell’estratto secco di spirulina a zenzero, limone e carota; lo stesso ingrediente può essere aggiunto all’impasto della pasta fresca o del pane fatto in casa, utilizzando farine integrali preferibilmente a basso tenore di glutine; la spirulina si può miscelare al sale marino e al sesamo per insaporire contorni di verdure, primi e secondi piatti, ma anche a piatti freddi, insalate, zuppe e vellutate.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI - E' bene acquistare la spirulina solamente in modo sicuro: l'alga potrebbe infatti essere contaminata da microcistine o anatossine, sostanze tossiche, che potrebbero causare disturbi gastrointestinali, debolezza, sete, battito cardiaco accelerato, shock e, a lungo termine e nei casi più gravi, cancro al fegato e decesso. E' necessario sapere che la spirulina può assorbire metalli pesanti. Resta fondamentale dunque acquistare prodotti sicuri al 100%. Come per tutti gli integratori, anche per la spirulina, è sempre meglio avere il parere di un esperto prima di ad assumerla, poiché esistono delle condizioni nelle quali l'uso di spirulina deve essere evitato. Tra queste troviamo: problemi alla tiroide, malattie autoimmuni, calcoli ai reni, gravidanza o allattamento, gotta. Inoltre, l’alga spirulina va assolutamente evitata da pazienti affetti da fenilchetonuria o che seguono trattamenti anticoagulanti.