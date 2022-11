"Ecco la sanità pubblica del prossimo futuro": il direttore sanitario della Ausl Romagna Mattia Altini ospite di Salotto Blu

E' Mattia Altini, presidente nazionale dei medici manager e direttore sanitario della Ausl Romagna, il nuovo ospite di "Salotto Blu", la trasmissione televisiva che andrà in onda lunedì lle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. Intervistato da Mario Russomanno, ha offerto indicazioni sulle cose da fare per la organizzazione sanitaria romagnola. Ha detto, tra l'altro, che "la drammatica esperienza pandemica ha fatto, paradossalmente, da acceleratore di impresa. Abbiamo appreso cose nuove e approfondito esigenze che già conoscevamo, a cominciare dalla importanza della medicina di prossimità che, infatti, stiamo potenziando. Lo straordinario sforzo profuso da medici, infermieri, e delle altre figure sanitarie va canalizzato all'interno di una organizzazione professionale più moderna, in grado di valorizzare nuove discipline e nuove generazioni di professionisti".